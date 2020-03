Stagiaire UMCG besmet met coronavirus

GRONINGEN – De tiende coronabesmetting in Friesland is een studente die stage heeft gelopen bij het UMCG in Groningen, aldus Omrop Fryslân.

Volgens GGD Friesland gaat het om een vrouw van in de 20 jaar uit de gemeente Smallingerland. Ze zit momenteel met haar vader, moeder, broer en zus in thuisisolatie in Boornbergum, vlakbij Drachten. Het UMCG heeft heel adequaat gereageerd op de besmetting, aldus Margreet de Graaf van de GGD. De bron van de besmetting is nog niet bekend.

Foto: MigGroningen/Wikipedia