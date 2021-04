Start bouw cameramast voor luchtverkeersleiding op afstand op Groningen Airport Eelde

Dit is een persbericht van de LVNL

De eerste zichtbare stap in de ontwikkeling naar de remote tower operatie van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

LVNL en Groningen Airport Eelde geven vandaag het startsein voor de bouw van de cameramast voor het geven van luchtverkeersleiding op afstand. Voor deze zogenoemde remote tower operatie plaatst LVNL een cameramast en shelter (klein bijgebouw) op Groningen Airport Eelde. Met behulp van camera’s op de mast hebben luchtverkeersleiders zicht op het luchthaventerrein en het nabije luchtruim. Over ongeveer twee jaar begeleiden luchtverkeersleiders het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde vanuit het nieuwe remote tower center in het LVNL-gebouw op Schiphol Oost.

LVNL zet deze technologie in om Groningen Airport Eelde ook de komende jaren van veilige en efficiënte luchtverkeersleiding te voorzien. De remote tower technologie garandeert het kunnen blijven uitvoeren van luchtverkeersleiding en een kostenverlaging op de lange termijn. “Het toepassen van de remote tower technologie past binnen de visie en strategie van LVNL om te blijven innoveren,” zegt Malou van der Pal, General Manager Regional Unit bij LVNL. “Met deze innovatieve technologie zetten we een eerste stap in de digitalisering van de luchtverkeersleiding en zorgen we ervoor dat we onze operatie zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Veiligheid is en blijft hierbij de belangrijkste factor. De start van de bouw is een belangrijk moment. De ontwikkeling naar een remote tower operatie doen we samen met Groningen Airport Eelde, KLM Flight Academy en de andere luchthavengebruikers, waarbij we de omgeving actief informeren. Op deze manier kunnen we onze klanten en partners ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande service bieden.”

Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: ‘’Wij zijn verheugd met de komst van de remote tower technologie op Groningen Airport Eelde en dat wij daarmee de Nederlandse primeur van luchtverkeersleiding op afstand hebben. Dit initiatief sluit aan bij onze ambities op het gebied van innovaties en duurzaamheid. Dat Groningen Airport Eelde hiermee wederom een pioniersrol mag vervullen, is voor ons een prachtige mijlpaal binnen de actuele thema’s.’’

Ook voor de gebruikers van de luchthaven is deze ontwikkeling van belang. Bart de Vries, directeur KLM Flight Academy: “Remote tower is een mooie innovatie die het naar onze verwachting mogelijk gaat maken de luchtverkeersleiding op Eelde op een meer efficiënte en robuuste manier te realiseren en de beschikbaarheid ervan wellicht zelfs zal uitbreiden. Voor ons is goede verkeersleiding enorm belangrijk en we kijken er naar uit als grote gebruiker van het vliegveld samen te werken met LVNL in de realisatie.”

Naast de cameramast komt een shelter met technische apparatuur te staan. De bouwwerkzaamheden van Heijmans staan gepland tot juli 2021. De komende weken legt LVNL de fundering voor de cameramast en wordt de shelter gebouwd. Over enkele maanden wordt de cameramast geplaatst. Na een uitgebreide test- en validatieperiode toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport de veiligheidsonderbouwing. Ook krijgen luchtverkeersleiders een uitgebreide training. Na goedkeuring op alle onderdelen worden de cameramast en het remote tower center in gebruik genomen.

