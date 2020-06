Stationsweg in beide richtingen afgesloten

Sinds vandaag (4 juni) is de Stationsweg in Groningen in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Omdat het openbaar vervoer weer op normale kracht gaat rijden zullen er meer mensen op het hoofdstation van Groningen zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden, is er meer ruimte nodig op het station. Daarom heeft de gemeente bushaltes naar de Stationsweg verplaatst waar meer ruimte is en wordt de weg afgesloten.