Steeds meer aanbod van elektrische deelauto’s

Groei

De gemeente Westerkwartier is gebruiker van de deelauto’s van MobiNoord. “De gemeente wilde de medewerkers laten rijden in elektrische auto’s. Ze hebben een zakelijk abonnement genomen. ‘s Avonds of in het weekend kunnen de werknemers de auto in hun privétijd ook gebruiken, of inwoners uit Grootegast, Leek, Marum, Tolbert en Zuidhorn. Je betaalt voor een ritje, je hebt dus ook geen bijtelling”, aldus Van Westing. Hij ziet toekomst in mobiliteitsoplossingen vanuit één platform. “Met één app zowel reizen met de trein, bus, deelfiets en -scooter en natuurlijk de deelauto. De technische ontwikkelingen gaan heel snel. Ik verwacht er veel van.” De markt van deelauto’s is nog relatief klein in Noord-Nederland, maar Van Westing verwacht ook zakelijk een grote groei. Nienhuis erkent dat door de coronacrisis er momenteel minder autoverkeer is en er dus ook minder deelauto’s rijden. “De vraag naar deelauto’s is er wel en gaat ook weer groeien. Het afgelopen jaar is voor ons bedrijf een flinke aderlating geweest. Daarom zijn we altijd op zoek naar investeerders die voor een snellere en grotere expansie kunnen zorgen.”