Steeds meer werkzaamheden in en rond Groningen

In en rond de stad vinden steeds meer werkzaamheden plaats. Weggebruikers krijgen daardoor regelmatig te maken met verkeershinder. Dit speelt niet alleen in deze zomer, maar ook dit najaar en in de komende jaren. Veel afsluitingen zijn nodig vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg. Overal langs het traject wordt volop gewerkt. Ook andere projecten, bijvoorbeeld van de gemeente en provincie Groningen, zorgen voor wegafsluitingen.