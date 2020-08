Steeds vaker vervuilende vloeistoffen in de putten op straat

Mensen gooien steeds vaker vloeistoffen in de putten op straat die er niet in horen. Dit vervuilde water komt terecht in de sloot en dat is slecht voor het waterleven. Wethouder Bard Boon: “Veel mensen weten niet dat we in Oldambt een gescheiden rioolstelsel hebben. Rioolwater wordt gezuiverd door het waterschap en regenwater komt terecht in de sloot. Daarom is het belangrijk om geen rotzooi in de putten op straat te gooien.”

Gescheiden rioolstelsel

Vies water uit de woning komt in het riool terecht. De gemeente zorgt ervoor dat dit water naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap gaat. Bard Boon: “Schoon regenwater ging vroeger ook door het riool. Bij flinke regenbuien leidde dit vaak tot overbelasting. Het regenwater kon dan niet snel genoeg afgevoerd worden. Schoon regenwater heeft daarom steeds vaker een aparte afvoer. Deze afvoer gaat niet naar de waterzuivering, maar naar een sloot in de buurt. Het komt steeds vaker voor dat er vervuilende vloeistoffen in de putten op straat worden gegooid, zoals frituurvet, water met zeep of terpentine. Dit komt vervolgens in de sloot terecht, waar het niet hoort.”

Slecht voor het waterleven

Als de kwaliteit van het water goed is, komen er meer soorten dieren voor. Dit betekent een rijkere natuur. Als het water vervuild is, kan er een zuurstoftekort ontstaan. Dit is slecht voor de dieren die in en om het water leven. De verscheidenheid aan dieren- en plantsoorten is van belang voor het evenwicht in de natuur. Het is dus belangrijk dat de waterkwaliteit goed is.

Waterschap

Het waterschap doet onderzoek naar de oorzaak van vervuilde sloten en maakt de sloot weer schoon. Als er sprake is van een overtreding, proberen ze de dader op te sporen. Het schoonmaken van een verontreinigde sloot kost namelijk veel geld.

Wat u kunt doen?

Gooi vervuild water niet in het riool. Water met zeep mag door de gootsteen of in het toilet, maar niet in de put op straat. Ander vloeibaar afval kunt u vaak apart inleveren. Kijk op www.gemeente-oldambt.nl/afval voor een overzicht. Ziet u een verontreinigde sloot? Neem dan contact op met de gemeente. Snel handelen is belangrijk, want dat kan de schade beperken.

Foto: Gemeente Oldambt