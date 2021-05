Steenbok Sport organiseert Walk & Date in Groningen

GRONINGEN – Studenten in en rondom Groningen kunnen zich aanmelden voor Walk & Date. Dit concept is bedacht door Jan Douma, de ondernemer van Steenbok Sport. Samen met studenten van de Hanze Hogeschool is dit uitgewerkt tot een échte activiteit!

In het kader van eenzame studenten en het stimuleren van wandelen heeft Jan Douma Walk & Date bedacht. Het idee is dat studenten zich kunnen aanmelden via de Steenbok Sport website. Zij ontvangen dan een matchingformulier die ze moeten invullen. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, zal Steenbok Sport de match gaan maken.

Wandeldate

Op de date zelf zullen zij een route ontvangen die ze zullen wandelen, dit is in het Noorden, Oosten, Zuiden of Westen van de stad Groningen. Zij zullen een aantal vragen meekrijgen op de date, om het gesprek op gang te brengen. Daarnaast, zullen zij onderweg een barista tegenkomen waar ze koffie kunnen halen en een Steenbok Sport-koek (in hart vorm).

Aanmelden

De date vindt plaats op vrijdag 21 mei, om 16.00. Steenbok Sport hoopt op een geweldige date voor alle studenten! Deze activiteit is namelijk geheel corona-proof waardoor het ontmoeten van andere studenten erg makkelijk is en er goed aan de maatregelen gehouden kan worden. Lijkt jou dit ook wat? Meld je dan nu aan!

Foto: MabelAmber/Pixabay