Stem op Groningen Bereikbaar voor de Spitsbrekers-award 2020

Groningen Bereikbaar is de enige finalist voor de titel uit het noorden van Nederland. We zijn heel trots dat we de kans krijgen om landelijk te laten zien wat Groningen doet aan de bereikbaarheid en leefbaarheid als het gaat om mobiliteit. BNR Nieuwsradio noemt onze aanpak “misschien wel de grootste Nederlandse samenwerking om mensen uit de spits te halen.” We zijn erg trots op alle bedrijven, organisaties en bewoners die hieraan meewerken.