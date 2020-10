‘Sterftecijfer Covid-19 is vergelijkbaar met een gewone griep’

GRONINGEN – Een van de grootste epidemiologen van onze eeuw publiceerde onlangs zijn berekeningen over de dodelijkheid van Covid-19. Zijn conclusie? Het mortaliteitscijfer is vergelijkbaar met dat van een gewone griep.

John P. A. Ioannidis publiceerde deze maand een onderzoek bij de WHO over de wereldwijde dodelijkheid van het coronavirus Covid-19. Hij komt uit op een Infection Fatality Rate (IFR) van 0,23 procent voor alle leeftijden. En bij alle mensen onder de 70 is dit gemiddeld slechts 0,05 procent. Dat betekent dus dat van alle mensen wereldwijd, die jonger zijn dan 70 jaar, gemiddeld maar 0,05 procent kans heeft om te overlijden. Ter vergelijking: de gewone griep heeft een mortaliteitscijfer van 0,025 tot 0,04 procent.

John P. A. Ioannidis

John P. A. Ioannidis is een Grieks-Amerikaanse arts-wetenschapper, schrijver en professor aan de Stanford University. Ioannidis heeft talloze onderscheidingen en eretitels ontvangen en is lid van de Amerikaanse National Academy of Medicine, van de European Academy of Sciences and Arts en is een Einstein Fellow. In 2019 ontving Ioannidis de Robert S. Gordon, Jr. Lecture in Epidemiology van de NIH.

Foto: John P. A. Ioannidis/YouTube