Steun je favoriete horecazaak met een cadeaubon of donatie

GRONINGEN – Via Horeca Samen Sterk kan men zijn of haar favoriete restaurant, café of cafetaria steunen met een cadeaubon of donatie.

De horeca heeft het zwaar door de maatregelen rondom het coronavirus. Cafés, bars, restaurants en cafetaria’s moeten verplicht de deuren gesloten houden. Ondernemers zitten met de handen in hun haar en zien hun inkomsten verdampen. Om hen financieel te steunen is het platform Horeca Samen Sterk opgericht.

Horeca Samen Sterk

Via horecasamensterk.nl kan men online een cadeaubon kopen bij zijn of haar favoriete horecagelegenheid. Het idee is dat de waarde van de bon direct wordt overgemaakt naar de ondernemer en de cadeaubon in betere tijden bij hen kan worden verzilverd. Het is ook mogelijk om een donatie te doen.

‘Geweldig initiatief’

Horecaondernemers reageren enthousiast. Ze noemen het een ‘geweldig initiatief’. “Op deze manier kan iedereen die de horeca een warm hart toedraagt een steentje bijdragen.” Alle horecagelegenheden in Nederland kunnen zich bovendien kosteloos bij het platform aansluiten.

Gronings tintje

Horeca Samen Sterk is een initiatief van online horeca groothandel Bidfood en betaalplatform Intersolv. Online marketingbureau 050media verzorgde de vertaling naar online. “We zitten met z’n allen graag in onze favoriete restaurants”, aldus Frank van Buiten van 050media. “Het voelt dus goed om ze nu een handje te kunnen helpen.”

Foto: Horeca Samen Sterk