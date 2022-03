De Oude Bieb wil menstruatiearmoede doorbreken

GRONINGEN – Op dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. In Nederland staan we ook op deze dag stil bij meiden en vrouwen die niet altijd geld hebben voor menstruatieproducten.

Eén van hen is Nikki, die er na een scheiding alleen voor kwam te staan als moeder van twee jonge kinderen. Samen met hen leeft ze van 50 euro in de week. “Ik denk dat iedere vrouw het wel een keer mee heeft gemaakt, dat ze toiletpapier in haar slipje moest doen. Voordat ik de producten bij het uitgiftepunt hier in de buurt kreeg, was dat voor mij normaal.”

De Oude Bieb in Lewenborg startte kortgeleden met het uitdelen van gratis menstruatieproducten van het Armoedefonds. In Nederland heeft 1 op de 10 meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. De Oude Bieb is één van de ruim 500 menstruatieproducten uitgiftepunten (MUP’s) in Nederland, die meiden en vrouwen helpen met gratis menstruatieproducten. In de stad Groningen zijn de 15 MUP-locaties te vinden via armoedefonds.nl of #mupnl.

“Wij zijn ontstaan vanuit de wens de armoede in onze wijk te bestrijden. Menstruatiearmoede zou niet meer van deze tijd moeten zijn, en al helemaal geen taboe. Daarom hangt er op het openbare toilet op onze locatie een MUP, waar alle meiden en vrouwen die daar behoefte aan hebben gebruik van kunnen maken”, meldt Fen Strating, algemeen coördinator bij De Oude Bieb.

Steeds meer mensen, bedrijven en gemeenten komen in actie om menstruatiearmoede te stoppen. En dat is hard nodig! “We zien veel mensen kunstgrepen uithalen om rond te komen met 40 of 50 euro in de week, en ervoor kiezen dan maar geen maandverband in huis te halen. Omdat de kinderen wél te eten moeten krijgen”, vertelt woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds. De organisatie roept mensen daarom op Internationale Vrouwendag op om maandverband en tampons in te zamelen en naar de organisatie op te sturen óf lokaal af te geven bij één van de uitgiftepunten.

Nikki is blij met de hulp. Om kosten te besparen, kookt ze altijd voor twee dagen, haalt vlees bij de halal slager en koopt kleding bij de kringloop. En ze blijft positief. “Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik ben gezond en ik kan mijn kinderen te eten geven.” Wil je ook helpen? Meer informatie vind je op armoedefonds.nl/menstruatie-armoede.

Foto: Stichting De Oude Bieb