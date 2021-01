Stoepkrijt fakkels overal in het aardbevingsgebied

De SP is nieuwe acties gestart tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Vandaag was de partij in 10 dorpen in het aardbevingsgebied om fakkels te verspreiden.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Deze ramp moet stoppen. Samen eisen we de aandacht van den Haag op.” De partij hekelt dat er al jaren mooie beloftes worden gedaan maar nog steeds tienduizenden Groningers wachten in een kapot huis.

Eén van die wachtenden is Jan Honderd onder uit Westerwijtwerd die een spandoek met de fakkel aan zijn huis hing. Jan: “We hebben hier stapels rapporten maar geen oplossingen. We zijn het wachten zo zat.” Precies hierom is de SP deze actie gestart.

Beckerman:

“Het is een ongekend onrecht hoe Den Haag met ons omgaat. Mooie woorden en beloftes bleken jarenlang loos. Vele duizenden zijn ziek door de manier waarop de overheid met ons omgaat. Maar vanuit den Haag wordt het stiller en stiller.”

De SP wil dat er een crisisaanpak komt voor de ramp in Groningen. Over twee weken staat er een kamerdebat over Groningen gepland. Dan presenteert de partij ook een zwartboek met 200 verhalen van gedupeerden.

Meedoen? Zie www.strijdvoorgroningen.nl

Foto: SP Groningen