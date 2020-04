Studenten Hanze organiseren online pubquiz voor het goede doel

GRONINGEN – Studenten van de Hanzehogeschool organiseren op vrijdag 24 april een online pubquiz voor het goede doel.

Deze tijden van quarantaine kunnen wel wat gezelligheid gebruiken. Daarom organiseren drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen op vrijdag 24 april een Quarantaine Pubquiz. Het volledige inschrijfgeld wordt gedoneerd aan Stichting EducAIDed, een Groningse organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

Gezelligheid

“We wilden graag het aangename met het noodzakelijke verenigen”, vertelt Deliaantje Ykema, een van de studenten die de minor Eventmanagement volgen aan de Hanzehogeschool. “We wilden onze opdracht een positieve invulling geven in deze moeilijke tijd. Door een pubquiz te organiseren kunnen de deelnemers toch even gezellig samen zijn, of men al bij elkaar in huis zit of online via bijvoorbeeld Skype.”

Vrijmibo-sfeer

“We organiseren de online pubquiz op een vrijdag om een beetje de vrijmibo-sfeer te creëren”, aldus medeorganisator Jitske van Eck. “Om dit compleet te maken, werken we samen met De Kaaskop. Wie zijn team aanmeldt, kan een borrelpakket, wijn of speciaalbier meebestellen. Zo steunen ze ook lokale ondernemers in Groningen. De bestelling kan worden opgehaald bij de winkel in De Zwanestraat of laten bezorgen in de stad Groningen. Deze komen wij dan persoonlijk langsbrengen. Met gepaste afstand uiteraard.”

Goed doel

Het inschrijfgeld van €3,95 gaat volledig naar Stichting EducAIDed, een Groningse organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. “Als studenten weten we hoe belangrijk goed onderwijs is. Daarom wilden we ook wat doen voor een goed doel dat zich hiervoor inzet”, aldus Ykema.

Deelname

Aanmelden voor de Quarantaine Pubquiz kan nog tot en met zaterdag 18 april. “Er is plek voor zo’n 220 deelnemers, waarbij we uitgaan van maximaal 5 personen per team”, licht medeorganisator Femke Pranger toe. “Op dit moment hebben zich al 19 teams ingeschreven, dus dat gaat de goede kant op.”

Foto: Quarantaine Pubquiz