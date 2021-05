Studenten verzorgen uitje voor senioren in Groningen

GRONINGEN – Ouderen een met een glimlach op hun gezicht. Daar doen ze het allemaal voor. Een groep studenten Eventmanagement zette met elkaar een uitje voor senioren van verzorgingshuizen en zorgcentra in elkaar. Coronaproof en goed toegespitst op de bezoekers.

‘t Oertje

’t Oertje, een groep enthousiaste studenten van de minor Eventmanagement van de Hanzehogeschool Groningen organiseren ondanks de pandemie met elkaar een evenement. Bart van der Wal: “Ons evenement is gericht op de ouderen in verzorgingshuizen en zorgcentra, die het afgelopen jaar nauwelijks contact hebben gehad met de buitenwereld.”

“Wij vinden dat ook deze doelgroep geholpen moet worden in deze bijzondere tijden van de corona pandemie.” Studente Elise Tepper vult aan: “Nadat ze ruim een jaar geïsoleerd binnen hebben gezeten willen wij ze tijdens een bustour onder leiding van een gids laten genieten van al het moois dat Groningen te bieden heeft.”

Bustour

Op donderdag 17 juni neemt ’t Oertje de ouderen mee in een reis door de tijd. Stad en ommeland van de provincie Groningen komen middels een busreis op unieke wijze naar voren. Een gids vertelt over onder andere de het oeroude centrum van Groningen, maar ook de hedendaagse aspecten van de Zernike Campus worden meegenomen in de tour.

Afsluitend zal er een hapje en een drankje worden aangeboden bij het Van der Valk hotel Hoogkerk. Bart: “Het doel is dat de ouderen aan het einde van de dag met een glimlach en een mooie herinnering huiswaarts keren.”

Coronaproof

Het covid-19 virus speelt helaas nog een grote rol in ons dagelijks leven. Gelukkig zijn de overheidsvaccinaties in volle gang is het grootste deel van onze ouderen al gevaccineerd. Hierdoor verwachten we de komende tijd steeds meer versoepelingen waardoor het mogelijk wordt om dit evenement aan onze ouderen te bieden.

Uiteraard worden de coronamaatregelen vanuit het RIVM opgevolgd en wordt de voltallige organisatie van ’t Oertje vooraf getest zodat het virus geen kans tot verspreiding wordt geboden. Elise: “We laten niets aan het toeval over, daardoor zal het evenement veilig uitgevoerd worden.”

Verzorgingshuizen gezocht

De tour duurt 3 uur en er zijn vier bussen gereserveerd. Van der Wal: “In elke bus is een gids die alles weet van de omgeving en daar veel over kan vertellen. Daarnaast is er ook tijd voor een gezellig praatje met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.” De plannen zijn klaar, nu alleen de aanmeldingen nog. De activiteit wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Want ook in de aanvraag van subsidies hebben de studenten veel energie gestoken.

Verzorgingshuizen kunnen contact opnemen met de organisatie via info.toertje@gmail.com, ook zijn ze te vinden op facebook onder de naam ‘t Oertje. De eventuele opbrengst van het evenement doneren de studenten van de Hanzehogeschool aan Stichting EducAIDed, ten behoeve van onderwijs in ontwikkelingslanden. “Via het evenement dragen we zo een steentje bij aan een lokaal en internationaal goed doel”, aldus de studenten.

Foto: ’t Oertje