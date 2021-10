Studenten winnen prijzen met favoriete fietsnummer

Voor veel studenten en scholieren zorgt muziek voor extra vermaak tijdens het fietsen of geeft het extra energie om net even wat harder door te trappen onderweg naar school of college. In augustus en september konden studenten en scholieren in Groningen prijzen winnen door hun favoriete fietsnummer te delen met Groningen Bereikbaar. Op woensdag 13 oktober namen de winnaars van het Alfa-college, de Hanzehogeschool en de RUG hun prijs in ontvangst.