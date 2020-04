‘Studentenhuis is een huishouden, dus geen boetes’, aldus CDJA

GRONINGEN – Studenten die in één studentenhuis wonen, moeten als huishouden gezien worden en mogen dus niet worden beboet.

Dat vindt CDJA Groningen. Uit de berichtgeving blijkt dat er in diverse Nederlandse studentensteden huisgenoten worden beboet wanneer zij zich samen in de omgeving van een studentenhuis bevinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om studenten in Amstelveen en Utrecht, die allen een boete ontvangen hebben van 390 euro.

Wel of geen boete?

De politieke jongerenbeweging zet vraagtekens bij de noodverordening van de gemeente Groningen. In een open brief vragen zij het college van burgemeester en wethouders hoe de vork nu precies in de steel zit. Geldt de afstandsregel van anderhalve meter ook voor studenten die in één huis wonen? Of moeten zij gezien worden als huishouden?

