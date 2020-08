Studentenhuizen Groningen aan de slag met digitale turflijst

Vanaf deze week hangt in Groningse studentenhuizen een tablet met slimme software aan de muur. De Turff, ontwikkeld door studenten van de TU Delft, wordt gebruikt om de uitgaven in huis bij te houden en vervangt alle papieren turflijstjes. De tablets zijn inmiddels te vinden in 350 studentenhuizen.

High-tech oplossing

Studenten in Groningen konden deze week hun papieren turflijstjes vervangen door de Turff. Wie bijvoorbeeld een blikje fris of zakje chips pakt voert dat in op de tablet, zodat de kosten eerlijk worden verdeeld. “Zo kan je alles gezamenlijk inkopen en hoef je niet voor elke snack zelf de deur uit”, vertelt Henry Tang, medebedenker en natuurkundestudent aan de TU Delft.

Gratis voor studenten

Doordat advertenties worden getoond als screensaver, kunnen de tablets gratis worden geleverd. Er is dan ook veel animo voor de Turff: meer dan 1800 huizen hebben zich inmiddels ingeschreven. “We installeren elke maand zo’n 70 nieuwe tablets door heel Nederland”, aldus Tang.

Automatisch bezorgen

Met behulp van zelflerende algoritmes kan na verloop van tijd worden voorspeld hoeveel elke maand zal worden uitgegeven en wanneer bijvoorbeeld de koffie bijna op is. In de toekomst hopen de bedenkers zo een koppeling te maken met de bezorgdiensten van supermarkten, zodat gebruikers hun voorraad automatisch krijgen aangevuld. “Dan hoef je je nooit meer zorgen te maken om een lege koelkast.”

Video

Foto: Turff