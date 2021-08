Studio Draadkracht bestaat 5 jaar en trakteert

GRONINGEN – De Groningse textielwerkplaats Studio Draadkracht heeft in de lente van 2016 haar deuren geopend en is uitgegroeid tot een sociale, creatieve en duurzame onderneming in de Korrewegwijk. Omdat een fysiek feestje toen niet mogelijk was, viert de Studio vanaf 23 augustus haar lustrum met een jubileumactie die in het teken staat van delen en verbinden.

From: us / For: you

De afgelopen weken hebben de vrijwilligers 500 unieke zakjes genaaid in alle denkbare kleuren en stoffen. De zakjes liggen in de week van 23 t/m 29 augustus verspreid in de stad om gratis mee te nemen. Ze zijn te vinden in openbare gelegenheden en te herkennen aan het label From: us / For: you. De locaties worden bekend gemaakt via de social media kanalen van de Studio.

In de zakjes zit (naast een feestelijke boodschap) het patroon met uitleg om zelf aan de slag te gaan. Het idee achter dit cadeautje is dat je als vinder het zakje kan gebruiken om bijvoorbeeld kleine voorwerpen in te bewaren. Je kunt het weggeven aan een ander of zelf een zakje voor een ander maken: geef het door!

Studio Draadkracht

Studio Draadkracht is een initiatief van 5 vrouwen die een passie hebben voor textiel en deze graag met anderen willen delen. De Studio draait op vrijwilligers en biedt een textielwerkplaats en naaiatelier waar alle faciliteiten op textielgebied aanwezig zijn. Iedereen kan hier zelfstandig of onder begeleiding aan de slag met naaien, haken, breien en meer. Er is o.a. een naaicafé en er worden cursussen gegeven, verstelwerkzaamheden verricht en naaiwerkopdrachten in kleine oplage gedaan. Het is voor jong en oud, beginner en gevorderde, hobbyist en professional.

Brigit Grol, bestuurslid: “We zijn trots op onze Studio en dat we 5 jaar bestaan! We hopen dat we straks weer helemaal open mogen en weer gaan floreren. We hebben gemerkt dat we er toe doen, dat mensen graag bij ons komen: het is er gezellig en er is deskundige begeleiding. We zijn laagdrempelig, ook voor mensen met een kleine portemonnee en we organiseren maatschappelijke projecten. Duurzaamheid hebben we hoog in het vaandel, zo hergebruiken we machines en materialen. Met onze jubileumactie hopen wij te verbinden door te maken.”

Winactie

Via de social mediakanalen Facebook en Instagram doet Studio Draadkracht de oproep om zoveel mogelijk te delen wat de vinders met de zakjes doen. De actie duurt tot en met 23 september. Onder de inzendingen worden drie winnaars uitgeloot die een cadeaubon van Studio Draadkracht zullen ontvangen.

Foto: Studio Draadkracht