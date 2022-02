Studio Flink bezorgt niet, “maar we kunnen wel een video maken!”

GRONINGEN – Videoproductiebedrijf Studio Flink ontdekte op geheel eigen wijze de entree van Flink in Stad.

Voor Flink, was er Studio Flink. Een videoproductiebedrijf die mensen in beweging brengt. Dat doen ze onder andere in de vorm van bedrijfsfilms, recruitment- en productvideo’s. Toch hebben veel mensen intussen een andere associatie met de naam Flink. De roze met blauwe flitsbezorgers zijn niet meer weg te denken uit de straten van Groningen. Afgelopen jaar waren ze daar ineens met hun boodschappenbezorgservice. Een nieuwe naam met miljoenenbudget en sterke startcampagne. Veel mensen maken inmiddels gebruik van hun diensten, want waarom zou je nog de deur uitgaan om boodschappen te doen?

Waar blijven de mozzarellabolletjes?

Studio Flink ontdekte op geheel eigen wijze de entree van Flink in Stad. De telefoon gaat de hele dag over. “Eerder werden we gebeld door potentiële nieuwe klanten of huidige klanten met vragen. Als de telefoon ging, wisten we in ieder geval dat er werk aan de winkel was”, zegt Joris Bakker, mede-eigenaar van Studio Flink. “Nu gaat de telefoon meerdere keren per dag en is het telkens de vraag of het wel voor ons is bedoeld. Waar blijven de mozzarellabolletjes? Leveren jullie blikjes bier lauw of gekoeld? We antwoorden steevast terug met: “We bezorgen niet. Maar we kunnen wel een video voor je maken!”

Not a delivery service

“Je moet er de lol ook maar van inzien”, gaat Joris verder. “Tegen zulke budgetten kunnen wij niet op. Overal waar je kijkt in Stad zie je hun reclame. Studio Flink bestaat uit twee enthousiastelingen: Joris en Lex. Daarnaast werken ze samen met een hoop creatievelingen met andere expertises. Toch laten ze zich niet zomaar uit het veld slaan. “David won toch ook ooit van Goliath door slim te zijn?”, lacht Lex. “Je ziet Flink altijd rondrijden op hun fietsen. Daarom creëren we een campagne genaamd: ‘Flink, not a delivery service.’ Het videoproductiebedrijf ontwikkelde op een ludieke manier T-shirts met deze slogan en een humoristische insteek. Het lijkt ons fantastisch als straks een deel van Groningen rondloopt in deze T-shirts. Heb je twee Flink’s die de straten van Groningen domineren.”

Slechts een speldenprik

Flink – de bezorgservice – opereert niet alleen in Groningen. Ze zijn in de grootste steden van Nederland actief en ook in het buitenland. Groningen is slechts een speldenprikje op hun totale speelveld. Daar zijn Joris en Lex zich ook van bewust. “Ze kunnen natuurlijk niet overal rekening houden met iedereen. Misschien is er ergens anders in het land ook wel iemand met eenzelfde naamsverwarring. “Dat gebeurt nu eenmaal.” zegt Joris. “We bezorgen onze video’s alleen niet binnen een kwartiertje. Die moeten eerst bedacht en gemaakt worden! Flink mag overigens zelf ook bellen voor een video. Flink goes Flink.” sluit Lex af met een knipoog.

De T-shirts van Studio Flink zijn verkrijgbaar tegen de productieprijs van €15,- exclusief verzendkosten. Beschikbaar via @studioflink op Instagram.

Foto: Studio Flink