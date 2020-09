Studio Flink brengt mensen met video in beweging vanuit Groningen

Ontstaan vanuit de twee eigenaren, Lex van Roessel en Joris Bakker, en versterkt door een heel collectief aan talenten, het nieuwste videobedrijf van Groningen: Studio Flink.

Hoewel de samenwerking er al langer was, gaan ze sinds kort officieel samen verder met het vertellen van beeldende verhalen. Van merkfilm tot productvideo en van testimonial tot livestream. En hoe kun je dat nou beter vieren dan met de lancering van een spiksplinternieuwe website? Hierop vind je alles over wat ze precies doen, het team en natuurlijk alle toffe dingen die ze al gedaan hebben.

A match made in heaven

Of nou ja, in de lucht in ieder geval: “Zo’n twee jaar geleden ontmoeten Lex en ik elkaar voor het eerst. Ik had voor een opdracht een droneshot nodig en Lex had een drone. Eén plus één is twee natuurlijk. Die shoot was overigens niet direct het voorproefje op de vette dingen die we nu samen maken. Tijdens de shoot knalde namelijk de drone van Lex tegen een boom aan waarna deze in het water belandde. Vanaf daar kon het natuurlijk alleen maar beter gaan en waren we meteen met elkaar verbonden”, vertelt Joris Bakker.

Video: geen reclame maar een statement

Nu gaan ze dus echt samen verder. En dat gaat hele mooie dingen opleveren vertelt Lex van Roessel: “Ik denk dat ons bedrijf vooral heel tof is omdat we samen altijd creatief zijn en vol zitten met goeie ideeën. Op onze nieuwe website zie je bijvoorbeeld al de dingen die we voor Groningse bedrijven als de RUG, FourByFour Clothing en Brand Creatives hebben gedaan. Maar hoewel onze thuisbasis aan de Viaductstraat gelokaliseerd is, zijn we in heel Nederland actief. Studio Flink is overigens meer dan ons twee alleen. We hebben een hele groep talentvolle mensen, van copywriter tot animator, om ons heen verzameld waarmee we vaak en graag samenwerken. Dit noemen we het Flink Collectief en samen zijn we in staat om voor elke klus het juiste team samen te stellen en kunnen we ook grotere projecten aan. Deze samenwerkingen zijn vooral leuk omdat we met zijn allen graag werken aan video’s die geen reclame zijn, maar een statement maken.”

Zeg niet zomaar iets, zeg het Flink

Video is de laatste jaren in trek, maar Studio Flink doet het net even anders. “Het is misschien een open deur, maar een beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze vlieger gaat echter alleen op als het beeld ook echt goed is. Zo denken wij er allemaal over. Het belangrijkste argument om samen Studio Flink op te zetten was ook dat onze visie op video hetzelfde is. We stellen daarnaast dat we ‘mensen in beweging willen brengen’. Dat zeggen we niet zomaar. Dat komt vanuit het feit dat wij proberen al onze video’s om mensen te laten draaien. Hiervoor is nauwe samenwerking met onze klanten een van de belangrijkste onderdelen. Samen zorgen we er dan voor dat we niet zomaar iets in beeld brengen, maar een verhaal vertellen. Want wat voor video je ook maakt, filmen werkt alleen als je weet wat je wilt zeggen. Daarom zeggen we ook: zeg het niet zomaar, zeg het Flink!”, aldus Joris en Lex.

Foto: Studio Flink