De Korreweg in Groningen is vanaf morgen (21 oktober) 07.00 uur tot vrijdag 30 oktober 17.00 uur tussen de Oosterhamriklaan en de Gerrit Krolbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen langs de stremming. De weg wordt afgesloten vanwege het vervangen van een gasleiding.