Subsidie om tuin in gemeente Groningen te vergroenen

GRONINGEN – Sinds 16 januari is het voor inwoners van de gemeente Groningen mogelijk om subsidie aan te vragen voor meer groen in de tuin. Zo wil de gemeente samen met de inwoners de stad en omliggende dorpen beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wat kun je doen om meer groen aan te brengen in je tuin?

Door de klimaatverandering verdwijnt er steeds meer groen. Dit is niet alleen enorm nadelig voor de biodiversiteit, maar ook voor de uitstraling van de stad. Gemeente Groningen wil om deze redenen mensen aansporen om meer groen in de tuin te planten. Hiervoor geven ze een duwtje in de rug door het aanbieden van subsidie voor het vergroenen van de tuin. Maar waar kun je precies subsidie voor aanvragen? Er zijn drie vormen van vergroening waarvoor deze subsidie beschikbaar is gesteld. Dit zijn het plaatsen van een regenton, het planten van bomen en het verwijderen van tegels uit de tuin.

Regenton plaatsen

Het plaatsen van een houten regenton in de tuin heeft een aantal voordelen voor het milieu en de portemonnee. Allereerst kun je er veel kraanwater mee besparen, waardoor je minder water verbruikt. Je kunt het water dat in de ton is opgevangen bijvoorbeeld gebruiken om planten of je moestuin water te geven. Daarnaast zorg je er door middel van een ton voor dat het riool minder belast wordt, omdat de ton best veel regenwater op zal vangen. Dit water kun je ook weer gebruiken op momenten dat er veel droogte is, bijvoorbeeld in de zomer.

Planten van bomen

Ook voor het planten van nieuwe bomen is er subsidie beschikbaar. Dit geld kun je terug krijgen na de aanschaf van de bomen. Er zijn veel redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om bomen te planten in de tuin. Het zorgt namelijk niet alleen maar voor meer groen. Bomen halen namelijk CO2 uit de lucht en produceren zuurstof, wat wij mensen en dieren natuurlijk nodig hebben om te leven. Andere voordelen van het planten van bomen, is dat het plek biedt aan vogels en insecten. Niet alleen geef je ze hierdoor een plek om te leven, maar is het erg leuk om hier vanuit je woning naar te kunnen kijken en luisteren.

Verwijderen van tegels

Ten slotte kun je subsidie krijgen voor het verwijderen van tegels uit de tuin. Je ziet namelijk steeds vaker dat mensen geen gras meer in de tuin willen omdat ze bijvoorbeeld het onderhoud willen verminderen. Echter verdwijnt hierdoor ook het groen. In in een tuin met planten kan regenwater langzamer en beter in de grond wegzakken dan wanneer er alleen maar tegels liggen. En ook vogels, insecten en andere dieren hebben een fijner leven dankzij meer groen om van te eten of in te nestelen.

Wil je meer informatie over de subsidieregeling of subsidie aanvragen? Bezoek dan de website van de gemeente Groningen.

Foto: glaslinse/Pixabay