Subsidie voor onderzoek naar ‘atlas van hersenschade’ na radiotherapie

Het UMCG doet mee aan een internationaal onderzoek naar het effect van radiotherapie op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. De studie wordt gefinancierd door Stand Up to Cancer (SU2C) en Cancer Research UK (CRUK) met 1 miljoen dollar. Het doel van de studie is om een ‘atlas van de hersenen’ te ontwikkelen om hersengebieden te lokaliseren die het meest gevoelig zijn voor schade door radiotherapie. Dit internationale project verenigt onderzoekers van de Universiteit van Manchester in Engeland, St. Jude Children’s Research Hospital in de VS en het UMCG in Nederland en zal twee jaar duren.

Radiotherapie is een essentieel onderdeel van de behandeling van hersentumoren bij kinderen. Van deze groep kinderen overleeft meer dan 70% langdurig. Ondanks het succes bij de behandeling van hersentumoren, kan radiotherapie ook een negatieve invloed hebben op de algehele kwaliteit van leven van deze kinderen. Dit is vooral het geval voor cognitieve en hormonale problemen waarvan bekend is dat ze de schoolprestaties, inzetbaarheid en zelfstandig leven diepgaand beïnvloeden.

Ontwikkelen atlas van de hersenen

Het UMCG-team, geleid door Lara Barazzuol, zal onderzoeken hoe radiotherapie met röntgenstralen of protonen de ontwikkelende hersenen beschadigt. Hierbij wordt gekeken naar schade in zowel de structuur van de hersenen als op het eencellige niveau. Tevens willen we de hersenatlas op basis van patiëntgegevens bevestigen in diermodellen. Deze hersenatlas wordt ontwikkeld door het team van de Universiteit van Manchester, geleid door Martin McCabe, en het St. Jude Children’s Research Hospital-team, geleid door Thomas Merchant, op basis van een groot cohort pediatrische patiënten die behandeld zijn met conventionele röntgenstraling of protonentherapie. Deze kennis zou kunnen leiden tot grote verbeteringen in de klinische praktijk van radiotherapie, doordat we steeds nauwkeuriger de tumor kunnen bestralen en gevoelige delen van de hersenen zouden kunnen sparen om de kwaliteit van leven van veel kinderen te verbeteren.

Subsidie om therapieën kinderkanker te verbeteren

De Stand Up To Cancer-Cancer Research UK Pediatric Cancer New Discoveries Challenge ondersteunt teams die zich richten op het begrijpen van de oorzaken van kanker bij kinderen en het gebruik van nieuwe of vernieuwende geneesmiddelen voor therapeutische doeleinden. Ze ondersteunen onderzoeksteams om therapieën te verbeteren voor kanker die kinderen en jongeren treft en bijzonder moeilijk te behandelen zijn. In totaal zijn drie trans-Atlantische teams geselecteerd voor financiering; na 2 jaar wordt bepaald of de teams nogmaals ondersteuning krijgen voor opnieuw twee jaar om hun werk verder te ontwikkelen.

