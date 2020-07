Subsidieregeling voor aanpassingen coronamaatregelen

Ben je ondernemer of heb je een bedrijf in de provincie Groningen met minder dan vijftig werknemers? Dan kun je met behulp van de anderhalvemeterregeling van de provincie Groningen de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld jouw winkel, restaurant of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen. De subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020 en is aan te vragen tot eind dit jaar. Meer informatie en aanvragen via www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/coronacrisis/subsidies/

Foto: Gemeente Oldambt