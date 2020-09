Sup jij straks door de diepen van Groningen?

GRONINGEN – Het belooft een mooie nazomer te worden. Op een zonnige dag bruisen de terrassen bij de Grote Markt van de gezelligheid en stroomt het Noorderplantsoen weer vol. Door de lockdown lijken we elke mooie dag met beide handen aan te willen grijpen om er even uit te zijn, een dagje weg te gaan of buiten te sporten in eigen stad. Maar wil je net even iets anders? Denk dan eens aan suppen. Het is de snelst groeiende watersport van het jaar en bovendien corona-proof!

Suppen

Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen in de diepen rond de binnenstad: mensen die op een plank staan en door het water peddelen. De watersport suppen, kort voor Stand Up Paddling, neemt ook in Groningen erg toe in populariteit. In ongeveer één uur heb je zo een rondje door de diepen van Stad gepeddeld en ben je een nieuwe ervaring rijker. Maar ook op andere plekken binnen Groningen kun je een sup board huren, zoals bij Bij De Sluis of via Teuntje de Slak SupExperience (Hoornsemeer).

Wanneer je gaat suppen krijg je eerst de techniek uitgelegd. Vervolgens word je in het diep(e) gegooid en zie je Groningen vanaf het water. Zo ben je met suppen eigenlijk een toerist in eigen stad. Bovendien is het ook nog eens goed voor je lichaam. Je gebruikt tijdens het suppen namelijk al je spiergroepen. Maar geen zorgen, je maakt het net zo ontspannen of intensief als je zelf wilt. En wil je er een dagactiviteit van maken? Dan kun je ook een board huren bij beDRIJFNAT om vanuit de stad naar een plek in de provincie te suppen.

Wind

Ook als het wat kouder wordt blijft suppen een leuke activiteit. Met een wetsuit ben je namelijk veilig en beschermd bent tegen het water, de wind en de koude temperaturen. Het enige waar je wel rekening mee moet houden is de wind. Bij het Hoornsemeer, Kardingeplas of nabij het Groninger Museum heb je bijvoorbeeld open water. En door met tegenwind op open water te suppen ben je al gauw buiten adem. Zorg dus dat je de wind mee hebt als je van plan bent om op die plekken te gaan suppen!

Video

Foto: moerschy/Pixabay