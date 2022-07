Taartrovers Film Festival voor kinderen vanaf 2 jaar

GRONINGEN – Taartrovers Film Festival is hét filmfestival voor kinderen vanaf 2 jaar. Van maandag 25 tot en met woensdag 27 juli strijkt het festival neer in het Groninger Forum voor 3 dagen vol plezier en verwondering.

Meer dan ‘een filmpje pakken’

Bij Taartrovers worden bijzondere kinderfilms vertoond voor kinderen tussen 2 en 9 jaar oud. Kom kijken en duik daarna in Taartrovers’ Lab: ga op onderzoek uit en speel met licht. Fabriceer een knikkerbaan en laat de knikkers rollen en tollen. Speel met blokken en laat ze bewegen in jouw eigen film. Ga hink-stap-sprong van de ene installatie naar de volgende. Moe van alle beweging? Zak dan weg met een verhaaltje op je oren en beweeg alleen nog in je verbeelding. Dorst? Verzamel de geurigste bloemen en blaadjes en brouw je eigen kopje thee.

Oogstrelend voor jong en oud

Er draaien spannende, grappige en ontroerende films, een mooie aanvulling op de films die kinderen dagelijks zien. Wat ze gemeen hebben is dat de kunstzinnige films met veel liefde en aandacht gemaakt zijn. En dat zie je. De films van Taartrovers sluiten naadloos aan op de belevingswereld van jonge kinderen en laten hen met andere ogen kijken naar de wereld om hen heen. De meeste films waren nog niet eerder in de bioscoop te zien.

Taartrovers Film Festival 2022

Zaterdag 16 juli – vrijdag 22 juli 2022: Eye in Amsterdam

Maandag 25 juli – woensdag 27 juli 2022: Forum in Groningen

Zaterdag 15 oktober – zondag 16 oktober: Bijlmer Parktheater in Amsterdam

Woensdag 26 – Zondag 30 oktober 2022: Natlab in Eindhoven

Foto: Almicheal Fraay