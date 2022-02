Taco Mundo opent tweede winkel in Groningen

GRONINGEN – Taco Mundo heeft op 10 februari haar tweede winkel in Groningen geopend.

De nieuwe Taco Mundo-winkel aan de Vechtstraat 68 is de afgelopen maanden flink verbouwd. Onderneemster Sanne van der Noord kon dan ook niet wachten tot de deuren officieel geopend mochten worden. Ruim 10 jaar geleden begon Sanne als stagiair bij Taco Mundo Groningen-Centrum aan de Nieuwe Ebbingestraat en binnen een aantal jaar besloot ze de winkel over te nemen. Hiermee werd Sanne de eerste vrouwelijke Taco Mundo-franchiseondernemer. Vier jaar na de overname van haar eerste winkel opent Sanne nu haar tweede winkel.

Een logische stap

Sanne kan haar geluk niet op als trotse onderneemster. “Het doel was in eerste instantie om een succesvolle Taco Mundo winkel te openen”, vertelt Sanne enthousiast. “Dit is gelukt en hier beleef ik nog elke dag veel plezier van. Het succes en de enorme groei laten zien wat een potentie er nog is voor de Mexicaanse keuken, daarom is het openen van een tweede winkel in Groningen voor mij een logische stap.”

Mexicaanse gerechten

“Toen ik ruim 10 jaar geleden bij Taco Mundo begon had ik nooit gedacht dat ik op een dag eigenaresse zou zijn van twee winkels”, zegt ze lachend. “Maar dat maakt het stiekem nog leuker en wie weet komt er ooit wel een derde winkel in Groningen. Mijn doel is om iedereen in Groningen fan te maken van de overheerlijke Mexicaanse gerechten die wij op ons menu hebben staan”. Naast bezorgen kun je ook gezellig komen afhalen en meteen kennis maken met Sanne.

Sanne vult aan: “Ik houd van goed en lekker eten en om gezelligheid te creëren voor mensen door middel van eten. Of het nou in de winkel is of thuis aan de eettafel of op de bank. Het liefst deel ik dit met heel Groningen en omstreken”.

Taco Mundo

Taco Mundo, de van oorsprong Nederlandse franchiseformule, bestaat dit jaar 21 jaar en staat bekend om haar versbereide Mexicaanse gerechten zoals Tacos, Burritos, Quesadillas en Enchiladas, waarvan een kwart vegetarisch is. De Mexicaanse lekkernijen kunnen worden afgehaald, maar de focus ligt op bezorging met elektrische fietsen en brommers.

Foto: Taco Mundo