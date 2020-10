Talentontwikkelingstraject Hit the North opent inschrijving

Hit the North opent een inschrijving om geselecteerd te worden voor Hit the North 2021. Noordelijke acts maken een kans om mee te doen aan dit talentontwikkelingstraject van ESNS, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Into The Great Wide Open. Voorheen kwamen de geselecteerde acts via de provinciale popkoepels.

Meedoen? Inschrijven kan t/m 6 november

Dit talentontwikkelingstraject is geschikt voor live-acts in zowel band-formatie als singer-songwriters/solo artiesten. Helaas niet voor elektronische acts. Daarnaast moeten acts als standplaats Drenthe, Friesland of Groningen hebben. Inschrijven kan nog tot en met 6 november 2020 via de website van Eurosonic Noorderslag.

Hit The North: Nieuw talent klaarstomen

Het traject bestaat uit vier bootcamps verspreid over een jaar, coaching en showcases. Zo wordt nieuw muzikaal talent klaargestoomd voor een carrière in de muziekindustrie. Ook verdienen de geselecteerde acts een spot op ESNS. Alles om de acts klaar te stomen voor een carrière in de muziekindustrie.

Na inschrijving wordt er een selectie gemaakt door de samenwerkende partijen en na een online selectiedag worden er drie acts per provincie gekozen. Daarnaast komt er nog één act per provincie via een wedstrijd. In Friesland is dit de Kleine Prijs van Fryslân, in Groningen de POPgroningen Talent Award en Drenthe levert een act aan via Drentsch Peil XL.

Hit the North is een samenwerking van ESNS, Into The Great Wide Open, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Popfabryk, Urban House Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Cultuurparticipatie en We the North.

Foto: POPgroningen