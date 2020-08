Taste It en Kinepolis zorgen voor ver(s)makelijke avond in Euroborg

GRONINGEN – Deze periode hebben horeca- en recreatiebedrijven het zwaar te verduren. Ook bioscoop Kinepolis en restaurant Taste It, naast elkaar gevestigd in de Euroborg, hebben de gevolgen van de coronacrisis zeker ondervonden. Na een aantal maanden de deuren gesloten te moeten houden, komen ze vanaf 7 augustus met een heel speciale samenwerking. Vanaf vrijdag 7 augustus kun je genieten van twee uur lang All you can Eat in combinatie met een bezoek aan de bioscoop.

Streetfood

‘Afgelopen periode hebben we juist gebruikt om na te denken en gasten nu een nog veiliger en aangenamer bezoek te geven. Met de tablet bestellen en de samenwerking met Bioscoop Kinepolis zijn de belangrijkste dingen’ vertelt eigenaar van Taste It, Gunhar Koops. ‘We waren in maart nog maar een paar weken open. In die periode konden gasten kennis maken met onze Streetfood gerechten op het menu. Van burrito’s en patcho’s tot aan Real American Burgers, Spareribs en heerlijke steaks.’ Taste It is The Little Brother van Yankee Doodle in Assen en de meer dan 21 jaar ervaring proef je terug in de overheerlijke gerechten.

All you can Eat & combideal Kinepolis

‘Vanaf vrijdag 7 augustus kunnen onze gasten naast de gerechten op de kaart ook kiezen voor ons All you can Eat arrangement. Hierbij kun je twee uur lang full service, onbeperkt gerechten bestellen vanaf onze tablets en heb je de keuze uit heel veel verschillende gerechten. Je mag zoveel eten als je wilt!’ Als klap op de vuurpijl kun je dit arrangement ook combineren met een bezoek aan bioscoop Kinepolis voor een film naar keuze. ‘Het perfecte avondje uit als je het ons vraagt en dat samen al vanaf €30,- p.p.’ sluit Gunhar Koops af.

Beperkte capaciteit

Ondanks deze fantastische samenwerking houden zowel Taste It als Bioscoop Kinepolis zich nog steeds zonder problemen aan de coronamaatregelen. Om extreme drukte te voorkomen is het verplicht telefonisch te reserveren en is de capaciteit van het restaurant verlaagd. Per avond is er plek voor maximaal 30 gasten (tegelijk). Ook de bioscoop hanteert een maximaal aantal personen per zaal. Het is dus verstandig om beide vroegtijdig te reserveren.

Meer over restaurant Taste It, de combideal met Kinepolis en de veiligheidsvoorschriften is te lezen op www.yankeedoodlegroningen.nl

Foto: Newz