Te druk in Noorderplantsoen: politie deelt boetes uit

GRONINGEN – Het is te druk in het Noorderplantsoen. Mensen houden geen 1,5 meter afstand en politie gaat boetes uitdelen.

Dat laat de gemeente Groningen weten via Twitter. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen tweet de gemeente dat het nu toch echt te vol is in het plantsoen. De 1,5 meter wordt niet gehandhaafd. Gemeente en politie roepen op om een andere plek te zoeken of meer afstand te nemen. Er zullen vanaf nu ook boetes worden uitgedeeld.

Handhaving in het het @noorderplantsoen. Het is te druk, 1,5 m afstand #corona #megafoon Zoek een andere plek. #Boete pic.twitter.com/Bj0lw92Fgn — Antje Diertens (@AntjeDiertens) May 21, 2020

Foto: Antje Diertens