Tefal Store opent in Groningen met speciale kortingsactie

GRONINGEN – Op 26 november tijdens Black Friday opent er een nieuwe Tefal Store aan de Astraat 2 in Groningen. Dat gebeurt met een speciale openingsactie.

De nieuwe Tefalwinkel komt in een prachtig historisch pand van 160 m² waar voorheen Bang & Olufsen gevestigd was, direct naast de brug in het centrum van Groningen. In de nieuwe winkel kunnen klanten terecht voor al hun koekenpannen, kookpannen, kookgerei en andere elektrisch huishoudelijke apparaten voor in huis van de merken Tefal, WMF, Rowenta en Krups.

Speciale openingsactie

Om de opening te vieren krijgen klanten de eerste 2 weken na de opening 20 procent extra korting op het hele assortiment (niet i.c.m. met andere aanbiedingen, promoties en special offers). Daarnaast krijgen de eerste 250 klanten bij besteding vanaf 25 euro een gratis limited edition Tefal Travel Mug ter waarde van 28,95 euro (maximaal 1 per persoon).

Voelen, proeven én ervaren

“Het doel van onze merkenwinkels is een plek creëren voor iedereen die houdt van koken en gemak in het huishouden”, vertelt retailmanager Robert Haagsma. “De consument kan in deze winkel onze producten voelen, proeven én ervaren. Ervaar onze nieuwe winkel, onder het genot van een lekker kopje koffie uit één van onze eigen Krups volautomaten!”

