Teken de petitie: Liefde Voor Muziek

GRONINGEN – Op 12 maart 2020 verstomde de livemuziek in Nederland. De livemuziek industrie zal ook de laatste zijn die weer op gang mag komen.

Veel artiesten, gezonde bedrijven en ZZP’ers hebben nu geen omzet of inkomen meer. Tienduizenden banen en knowhow dreigen verloren te gaan. Een economische ramp.

Teken de petitie

Livemuziek bestaat niet alleen uit de artiest die op het podium staat. Ook geluid- en lichttechnici, backliners, podiumbouwers, beveiligers, cateraars, merchandisers, busverhuurders, boekers, managers, programmeurs, zaalbeheerders, tourmanagers, marketeers, promotie- en mediaspecialisten, detailhandelaren en werknemers van platenmaatschappijen vormen een belangrijke schakel in onze live-economie.

Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de economie en het welzijn van het land. De ruim 1100 festivals die Nederland rijk is en de miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland die op de verschillende evenementen afkomen vallen weg en zullen niet snel terugkomen.

Wij, de gezamenlijke muziekindustrie, vragen jou, de muziekliefhebber, de festivalganger, de concert- en clubbezoeker om dit bericht te delen en de petitie te tekenen. Spreek hiermee je steun uit voor het behoud van de livemuziek in Nederland! Teken hier de petitie.

Met de hopelijk flinke opbrengst handtekeningen togen we een week later naar Den Haag om deze te presenteren aan de ministers van OC&W en EZ. Op deze manier willen we onze eerdere eisen kracht bij zetten. BTW van 9% naar 0% terugbrengen zodat de sector weer investeringsruimte krijgt, verlenging van de NOW en TOGZ regelingen tot april 2021 en voor dit jaar 40% omzet-compensatie.

Foto: POPgroningen