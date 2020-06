Teken hier de petitie tegen de bierboete in Noorderplantsoen

GRONINGEN – De gemeente Groningen wil vanaf 1 juli een boete invoeren voor het nuttigen van alcohol in het Noorderplantsoen.

Er is een kleine groep van 30 personen die overlast veroorzaakt rondom de vijver in het Noorderplantsoen. In plaats van deze paar overlastplegers aan te pakken, wil de gemeente iedereen verbieden om nog alcohol te drinken in het plantsoen. De Groninger Studentenbond en de partij Student en Stad zijn daarom een petitie gestart tegen het aangekondigde alcoholverbod. Teken hier de petitie!

Foto: Student en Stad/GSB