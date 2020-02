‘Tekort aan mondkapjes’ in Gronings ziekenhuis

GRONINGEN – Er zou een tekort zijn aan mondkapjes in een Gronings ziekenhuis. Ook worden de kapjes (tegen de regels in) hergebruikt.

Dat meldt Geenstijl vandaag op Twitter. Het blog plaatste een foto van een melding waarop zorgmedewerkers worden opgeroepen om chirurgische mondneusmaskers te gebruiken in plaats van een FFP2-masker. Op deze manier zouden de FFP2-mondkapjes gespaard blijven voor het moment dat het nieuwe coronavirus toeslaat. Die kans wordt door het UMCG reëel geacht. Het is niet bekend om welk ziekenhuis in Groningen het gaat.

Foto: panos13121/Pixabay