Telecomprovider Voys bestormt MT1000-lijst voor beste zakelijke dienstverleners

GRONINGEN – Telecomprovider Voys stijgt hard op de ranglijst voor de beste zakelijke dienstverleners van Nederland. MT/Sprout, uitgever van de ranglijst, vraagt jaarlijks aan duizenden zakelijke beslissers met wie zij graag zakendoen. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel het product als de klantenservice van Voys gewaardeerd worden.

Stijging van 499 plaatsen

MT/Sprout is een online zakelijk platform dat zich richt op ambitieuze ondernemers en start-ups. De website van MT/Sprout heeft maandelijks meer dan 750.000 unieke bezoekers en is daarmee een toonaangevend platform op het gebied van innovatie, impact en leiderschap. Dit jaar is Voys een van de snelste stijgers op de ranglijst voor beste zakelijke dienstverleners. De telecomprovider stijgt met maar liefst 499 plaatsen naar plek 33. Daarnaast staat Voys op de eerste plaats in de categorieën klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering binnen ‘Aanbieders van ICT-netwerken’.

Drie keer de eerste plaats

De MT1000-ranglijst is opgedeeld in verschillende categorieën. Voys staat al meerdere jaren vermeld in de lijst, maar maakt dit jaar grote sprongen op zowel de algemene ranglijst als de ranglijst ‘Aanbod ICT-netwerken’ en bijbehorende subcategorieën.

‘Aanbieders van ICT-netwerken’ – plaats 2 (vorig jaar plaats 25)

‘Klantgerichtheid’ – plaats 1 (vorig jaar plaats 20)

‘Productleiderschap’ – plaats 1 (vorig jaar plaats 31)

‘Excellente uitvoering’ – plaats 1 (vorig jaar plaats 22)

Erkenning voor innovatie

“Ik was onwijs trots na het zien van de MT1000-ranglijst”, zegt Voys-oprichter Mark Vletter. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zowel de ondersteuning van onze klanten als de innovatie van ons product. Om daar op deze manier erkenning voor te krijgen is een onwijs compliment voor mijn collega’s die hier elke dag zo hard aan werken.”

Grote stappen door strategische keuzes

De combinatie van een sterke basis en belangrijke strategische keuzes zorgde ervoor dat Voys dit jaar grote stappen maakte. Zo heeft het telecombedrijf alle softwaredevelopment in eigen huis en wordt het product continu doorontwikkeld. Voor de grootzakelijke markt is het portfolio uitgebreid met een communicatieoplossing die past bij de complexe vraagstukken die grote organisaties hebben. Ook besteedt Voys de eerstelijnssupport uit aan Nerds, waar zij inmiddels mede-eigenaar van zijn. De eigen supportcollega’s richten zich nu vooral op productinnovatie, proactieve ondersteuning en hulp bij complexe technische uitdagingen.

Foto: Voys