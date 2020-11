Tentoonstelling over microkrediet in Groningen

GRONINGEN – Op 30 november start de grootste fototentoonstelling over microkrediet. De expositie vindt ook plaats in Groningen.

Iedereen kan meedoen door de gratis poster met portretten van microkrediet-ondernemers voor het raam te hangen en zo de kracht van microkrediet ten toon te stellen. Op bijna 1500 locaties in heel Nederland zijn de portretten al te bewonderen tijdens de Week van het Microkrediet. Ook op verschillende locaties in Groningen en omstreken.

De Week van het Microkrediet

De Week van het Microkrediet is van maandag 30 november tot en met zondag 6 december. Ook langs wandelroutes door heel Nederland en online met #wvhm zijn de portretten van microkrediet-ondernemers te zien. In deze week is er een speciaal webinar van Oikocredit Nederland en verschijnt een nieuwe podcast over microkrediet. Kijk voor het programma en waar de tentoonstelling in Groningen en de rest van Nederland te zien is op weekvanhetmicrokrediet.nl.

Oikocredit Nederland

De week van het Microkrediet is een initiatief van Oikocredit Nederland. Oikocredit investeert al 45 jaar in microkrediet. Kleine leningen aan mensen in meer dan 60 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Daarmee kunnen zij zélf aan hun toekomst bouwen, hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen. Particulieren en organisaties in Nederland kunnen beleggen in microkrediet-ondernemers via het Oikocredit Nederland Fonds.

Foto: Oikocredit