Terugkijken: bijeenkomst ingrijpende werkzaamheden Julianaplein

Presentatie over werkzaamheden en bedrijven aan het woord

In de bijeenkomst voor het bedrijfsleven in Groningen komen verschillende sprekers aan het woord over de impact van de aanleg van een tijdelijk Julianaplein begin volgend jaar. Zo is er een presentatie van Combinatie Herepoort over details van de megaklus aan het drukste verkeersknooppunt van Noord-Nederland. Aan het woord komen ook bedrijven en instellingen die alvast maatregelen nemen voor hun bereikbaarheid komend voorjaar. Benieuwd welke tips bestuurder Wim van de Pol (Noorderpoort) en ondernemers Mark Vletter (Voys/Spindle) en Paul Papo (Maripaan Groep) hebben? Zij komen in het tweede deel van het programma aan bod.

De presentatie van Bert Kramer over de werkzaamheden en afsluitingen kun je hieronder downloaden.