‘Testen voor toegang moet zo snel mogelijk verdwijnen’

GRONINGEN – Nachtburgemeester Merlijn Poolman vindt dat het testen voor toegang in de nacht zo snel mogelijk moet verdwijnen. Dat schrijft Poolman op zijn Facebookpagina.

“Het was geweldig vannacht, zoveel blij verwarde mensen, iedereen weer massaal los en ongelooflijk veel mensen die ik al heel lang niet had gezien. Echt thuiskomen in een warm zweterig bad van mensen. Maar desondanks wil ik blijven benadrukken dat die schijnveiligheid en symboolpolitiek van het testen voor toegang zo snel mogelijk moet verdwijnen uit de nacht. Het houdt veel tegen en levert niets op”, schrijft Poolman.

‘Willekeur en schijnveiligheid’

Voor een medische en economische onderbouwing verwijst Poolman naar een artikel van Follow the Money. Daarin acht Armand Girbes, intensivist en IC-hoofd van het VUmc, de invoering van de testsamenleving bij een lage infectiegraad onzinnig en waarschuwt voor ‘willekeur en schijnveiligheid’. “Willekeur omdat de meerderheid van de positief geteste personen helemaal geen covid-19 zal hebben en schijnveiligheid omdat een belangrijk deel van de weinige besmette mensen toch een negatieve testuitslag zal krijgen”, aldus Girbes.

