Teunis Dokter: ‘Stem schoolzwemmen terug op de agenda’

GRONINGEN – Vandaag is de laatste dag dat inwoners van Groningen hun stem kunnen uitbrengen voor de gemeenteraad.

Zo is er vandaag de kans dat Groningers het schoolzwemmen terug op de agenda van de lokale politiek zetten. Het huidige gemeentebestuur schafte het schoolzwemmen een aantal jaren geleden af. Maar de afgelopen jaren is het aantal verdrinkingsdoden onder kinderen niet langer gedaald. Die trend heeft zich ingezet met het verdwijnen van het schoolzwemmen.

‘Van levensbelang’

Als het aan de onafhankelijke kandidaat Teunis Dokter (lijst 16) ligt, wordt deze Groningse traditie in ere hersteld als hij wordt verkozen. “De basis van het leren zwemmen tijdens onderwijsuren lijkt mij letterlijk van levensbelang voor kinderen”, aldus Dokter. “Het is belangrijk dat kinderen onder goede begeleiding in aanraking komen met het water zodat ze niet in paniek raken.”

Foto: Brian Matangelo/Unsplash