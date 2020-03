The Guardian lovend over Forum Groningen

GRONINGEN – “Het is allemaal behoorlijk discombinerend en echt wonderbaarlijk”, aldus de The Guardian over Forum Groningen.

“Het Forum is een prachtig voorbeeld van vorm volgt functie”, schrijft de Britse krant. “Schoon en eigentijds, het uiteindelijke ontwerp lijkt alles behalve op een bibliotheek. Hotellobby misschien? Warenhuis, wellicht? Van de lichtgevende ronde informatiebalie, tot de vrij zwevende liften, tot het immense, kathedraalachtige atrium. Het is allemaal behoorlijk discombinerend en echt wonderbaarlijk.”

Foto: Anna van Vondel