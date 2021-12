Hoe kun je als artiest jouw unieke verhaal vertalen naar een live ervaring op het podium? Muzikant Vincent de Raad en Artis Branding en social media guru Melanie Esther geven hier antwoord op in hun nieuwe podcast ‘The Live Coaches’.

The Live Coaches coachen artiesten in het vertalen van hun unieke verhaal naar een live ervaring op het podium. Dit doen zij o.a. door middel van een podcast. Hun slogan: maak van je optreden een ervaring! Een podcast waar ambitieuze Nederlandse artiesten kennis, inspiratie, praktische tips en meteen toepasbare inzichten krijgen in hoe zij hun verhaal op eigen wijze kunne vertalen naar een live ervaring. Elke aflevering bespreken Vincent en Melanie één aspect van live met een expert – van voor of achter de schermen – uit de Nederlandse live muziekindustrie. In de 10-delige podcast komt alles aan bod: act ontwikkeling, concepting, performance, het publiek, styling, beweging, set design, visuals en licht.

Spotify

De eerste afleveringen zijn al te beluisteren via Spotify met Rakesh Kanhai (The Opposites, Boef, Famke Louise), Toon Rooijmans (Willem, Goldband, Luwten) en Titus Tiel Groenestege (Ronnie Flex, Wende, Ali B). Meer informatie via de website van The Live Coaches.

Het bericht The Live Coaches – een nieuwe podcast van Melanie Esther en Vincent de Raad verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen