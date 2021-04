The World We Live In Festival zoekt artiesten

The World We Live In Festival nodigt artiesten en creatievelingen van alle disciplines en achtergronden uit om hun persoonlijke verhalen met elkaar en het publiek te delen. Het festival creëert een platform om door middel van verschillende kunstvormen na te denken over actuele kwesties.

Elke editie presenteert nieuwe thema’s om de steeds veranderende aard van de wereld waarin we leven te adresseren. Het programma vormt zich uit artiesten en kunstenaars die door middel van muziek, beeldende kunst, workshops, multidisciplinaire samenwerkingen etc. hun zorgen en ervaringen delen.

Voor meer informatie over het festival en de deelname, check je de website van The World We Live In Festival. Het festival vindt deels online en live in Groningen plaats van 28 juni tot 4 juli.

Foto: POPgroningen