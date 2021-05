Them Dirty Dimes promoot album met huis-aan-huis tour

Hit the North en Grunnsonic act Them Dirty Dimes kondigt een bijzondere album tour aan. De band gaat coronaproof langs alle fans die hebben meegedaan aan de crowdfunding van hun debuutalbum In Gold We Trust.

Je bent een debuterende band, brengt een album uit maar je fans kunnen niet naar de release show die ze beloofd is. Wat doe je dan? De Groningse band Them Dirty Dimes draait het om, en gaat komend jaar persoonlijk langs al haar 100 funders voor een privé releaseshow.

Het idee bij Them Dirty Dimes ontstond toen de band na een livestream spontaan nog even een nummer speelde op straat voor de buren. In deze tijd snakken mensen naar livemuziek, en het gevoel om onderdeel te zijn van iets bijzonders. De vijfmansformatie merkte dat dat ene nummer op straat daar eigenlijk veel beter in slaagde dan die professionele livestream.

De stijl van de band leent zich goed voor het spelen op straat: met banjo, trompet en contrabas grijpen de nummers terug op ‘analoge’ genres als dixieland, swing en gypsy. Met hun gilets, strikjes en flatcaps ben je bovendien al in het Amerika van de jaren ‘20 voordat er een noot gespeeld is. Het debuutalbum In Gold We Trust doet daar met alle sessiemuzikanten nog een schepje bovenop, en kleurt de 13 nummers onder andere in met zingende zaag, blazerssecties en strijkers.

De huis-aan-huis-tour loopt van april tot en met september. Wie deze unieke kans wil meemaken heeft pech: de tour is stijf uitverkocht. Maar houd je buren goed in de gaten, want wie weet staan ze wel gewoon bij jou in de straat en krijg je zo toch nog een en ander mee.

Tourlocaties

Aalten

Amsterdam

Assen

Bakkeveen

Damwoude

De Hoeve

Denekamp

Donkerbroek

Drachten

Eelderwolde

Ell

Ezinge

Garijp

Garnwerd

Groningen

Harderwijk

Haren

Hengelo

Hoogkerk

Hoogland

Hurdegaryp

Kropswolde

Leeuwarden

Leiden

Lelystad

Lochem

Madrid (ESP)

Marum

Meerstad

Nijmegen

Noordwolde

Nunspeet

Oegstgeest

Oldeholtpade

Paterswolde

Peins

Peize

Reitdiep

Roden

Sliedrecht

St. Nicolaasga

Tynaarlo

Ureterp

Utrecht

Wageningen

Wehl

Wolvega

Zoetermeer

Zuidhorn

Zwolle

Een sfeerimpressie check je hier.

Het bericht Them Dirty Dimes promoot album met huis-aan-huis tour verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen