Thierry Baudet (FVD) brengt bliksembezoek aan Groningen

GRONINGEN – Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie (FVD), bracht gisteren een bliksembezoek aan de stad Groningen.

Baudet was verheugd om weer in Groningen te zijn: “Mijn ouders komen hier vandaan. Mijn familie heeft hier gewoond en het voelt altijd weer een beetje als thuiskomen.” FVD voert regelmatig campagne buiten verkiezingstijd om. Nu de corona-maatregelen wat versoepelen, bleek het voor de partij weer tijd om het land in te trekken.

Na het bedanken van de leden en vrijwilligers, werden er informatiefolders uitgedeeld en werden de aanwezigen uitgenodigd om wat te drinken op de Grote Markt. “Ik heb net een telefoontje gekregen van de barman van De Drie Gezusters. Ze zijn veertig biertjes aan het tappen, dus iedereen is welkom!”

Foto: Forum voor Democratie/Facebook