Thuiswerken: 7 tips uit de praktijk

1. Blijf verbonden door samen een competitie aan te gaan Door met het bedrijf of team een challenge aan te gaan werk je op een leuke wijze aan de verbinding onderling. Het doorbreekt even de dagelijkse sleur en draagt bij aan een goede samenwerking. Je kunt dit zo groot of klein maken als je zelf wilt. Verschillende vormen kwamen voorbij. Start een Ommetje competitie. Met behulp van deze inmiddels populaire gratis app van de Hersenstichting kun je je punten scoren door het maken van een wandeling, het Ommetje. Zet een eigen interne competitie op, kies een gezamenlijke periode met bijbehorende startdatum, met eventueel een prijs voor de winnaars en ga ervoor! Werkgever Spectrum organiseerde een week lang elke dag een challenge. Collega's ontvingen elke dag een video met daarin een korte, eenvoudige opdracht, waaronder: kopieer een kunstwerk of vergader buiten en bewijs dit met een foto of filmpje. Een team van een andere organisatie stelde zichzelf als doel om 2021 kilometer te fietsen in een week tijd. Met behulp van de app Strava werden de kilometers bijgehouden. En hier zijn nog allerlei sportieve varianten op te bedenken. De extra beweging is zeker nu mooi meegenomen! Handige handvatten hierbij zijn; beloon de winnaar (individueel, team of afdeling), of doneer de behaalde punten of kilometers als bedrijf aan een goed doel. Bepaal een gezamenlijk startmoment en informeer collega’s over de actie. Succes!

2. Betrek de kinderen bij het thuiswerken Zet een activiteit op voor de kinderen van werknemers. Want je ziet je ouders de hele dag (tijdens een lockdown), maar wat doen ze nu eigenlijk? Organiseer bijvoorbeeld een online bijeenkomst voor alle kinderen waarin je vertelt over het bedrijf en bijbehorende werkzaamheden. Werkgever Mccoy ging hierin nog een stapje verder en startte een project waarin de kinderen samen aan de slag ging met het ontwerp van een ziekenhuis

3. 'Lunch@home' en 'uur met je buur' We hoorden van een werkgever dat de managers in de buitenlucht met alle collega's individueel afspreken voor een lunch gevolgd door een wandeling. Dit kun je ook doen door teamleden die bij elkaar in de buurt wonen met elkaar te laten lunchen, eventueel kun je als werkgever de lunch verzorgen. Extra stimulans hierbij kan zijn door het in de agenda's te plannen. Ook kun je de dag beginnen met een virtuele kop koffie. Sommige werkgevers koppelen werknemers in tweetallen als buddy of maatjes, zodat er naar iedereen omgekeken wordt.

4. Online teambuilding Op het gebied van online teambuilding is er van alles mogelijk. Van online pubquizen tot bingo en disco's tot escape rooms. Maar ook online bootcamp en yoga hebben we voorbij zien komen. Veel werkgevers organiseerden al zoiets rondom de feestdagen. Nu het er naar uit ziet dat de lockdown nog wel even voortduurt, is dit misschien een goed moment om een volgende online activiteit in te plannen. De organisatie kun je ook geheel uit handen geven, als je zoekt op 'online teambuilding' kom je vele aanbieders tegen. En in bijvoorbeeld dit artikel staan wat ideeën op een rijtje.

5. Verrassing via de post Deze ligt in het verlengde van de vorige tip. Veel Groningse werknemers gaven bij het nomineren van hun werkgevers voor de Zo Werkt Het-award aan het enorm te waarderen om af en toe iets opgestuurd te krijgen van hun werkgever. Bijvoorbeeld een fruitmand, paaseitjes of een bloementje. Maar denk ook aan iets wat via brievenbuspost verzonden kan worden. Wil je er zelf geen werk van hebben? Er zijn in de provincie ook voldoende bedrijven die dit kunnen verzorgen. Hier mee help je ook de lokale ondernemers.

6. Vraag je medewerkers en collega's Een tip van een Groningse werkgever; vraag het je mensen. Bel, mail of maak een enquête en vraag het mensen zelf wat ze bezig houdt en waar ze behoefte aan hebben. Dit geeft vele nuttige inzichten waar je ongetwijfeld een aantal relatief eenvoudig kunt toepassen. Ook Zorgorganisatie Omring vroeg de eigen medewerkers wat een schat aan informatie opleverde.

7. Vraag je netwerk Vele Groningse werkgevers zijn ontzettend goed bezig, bijvoorbeeld deze vier beste (thuis)werkgevers. Vraag eens rond in je netwerk wat hun top 3 is als het gaat het thuiswerk-tips en -ervaringen. Wil je juist je netwerk verder uitbreiden? Nodig bijvoorbeeld de buren van het bedrijf naast jullie uit voor een virtuele borrel, pubquiz of challenge.