‘Thuiswerken biedt kansen en geeft focus op bedrijfsprocessen’

GRONINGEN – Thuiswerken biedt ondernemers en werkgevers de kans om dingen te doen waar ze normaal gesproken niet aan toe komen, zoals de administratie op orde brengen, processen onder de loep nemen of het klantenbestand bijwerken.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken we sinds medio maart vanuit huis. En na de laatste persconferentie blijkt dat we dit in ieder geval nog tot en met september zullen doen. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zou thuiswerken zelfs blijvertje kunnen zijn. Daarom is het voor ondernemers en werkgevers belangrijk om bedrijfsprocessen ook op afstand zo goed mogelijk te laten verlopen. “De juiste software is daarbij cruciaal”, vertelt Arjan Nieuwbeerta van Appwiki in Groningen.

Geen rondje meer door kantoor

Volgens Nieuwbeerta is het managen van human resources op afstand ingewikkelder geworden dan voorheen. “Denk bijvoorbeeld aan projectmanagement voor thuiswerkende teams, een goede registratie van verlof en uren en uitdagingen bij het plannen van personeel. Even een rondje door het kantoor wandelen en vragen wat de voortgang is wordt lastig. Zeker bij bedrijven tussen de 5 en 30 medewerkers zitten nogal wat afspraken in losse agenda’s, Excel-spreadsheets of gewoon in de hoofden van collega’s”, zegt Nieuwbeerta.

Juist nu inzicht in de financiën

Ook een goed opgezette en overzichtelijke financiële administratie is op dit moment van groot belang. Welke facturen moeten nog verwerkt of betaald worden en waar valt eventueel op te bezuinigen? “Een handig aspect van veel financiële software is dat het bijhoudt of een betaling binnenkomt of niet en je een waarschuwing ontvangt wanneer de betaaltermijn is verlopen”, vertelt Nieuwbeerta. “Je hoeft daardoor niet meer zelf door je facturen en bankrekening te spitten om te zien of je al je geld hebt ontvangen. Met tools voor online boekhouden heb je alles volledig inzichtelijk en zit je kort op de bal. Juist nu is dat erg belangrijk.”

Slimmer, flexibeler en sneller

Om bedrijfsprocessen te stroomlijnen helpt Appwiki ondernemers en werkgevers om de juiste online tools te kiezen. “Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie”, legt Nieuwbeerta uit. ‘We helpen bedrijven om de juiste software te kiezen om zo processen slimmer, flexibeler en sneller te maken. Op die manier kunnen bedrijven hun core business optimaliseren en beter concurreren in de markt. Het thuiswerken legt bottlenecks in bedrijfsprocessen nog meer bloot. Een ideale kans om deze op te lossen met het juiste gereedschap of tools. Hoe beter je nu processen inricht, des te beter en competitiever kom je straks uit deze tijden.”

Gratis en vrijblijvend

Via de website van Appwiki kan men eenvoudig software ontdekken, vergelijken en aanschaffen. “Op basis van het soort software dat je zoekt, kun je filteren op je wensen, branche en zelfs bedrijfstype. Aan de hand daarvan kun je een shortlist maken van geschikte tools”, licht Nieuwbeerta toe. “Vervolgens kun je de software uit je shortlist vergelijken en vrijblijvend proberen, want door meerdere oplossingen te ervaren weet je wat het beste bij je past.” Tevens biedt Appwiki tal van cursussen, ebooks, whitepapers en checklist als handvatten voor het gebruik van de software.

Foto: Appwiki