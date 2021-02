Thuiswerken: Tips van Groningse bedrijven

Contact houden Wat veel medewerkers missen, is het onderlinge contact. Hoe houd je dat in stand terwijl er thuis gewerkt wordt? Bij ingenieursbedrijf Sweco maken leidinggevenden wandelingen met medewerkers. Zo kunnen ze het over werk gerelateerde onderwerpen hebben, maar ook over wat er speelt op persoonlijk vlak. Daarnaast ben je samen in beweging. Een andere manier is communiceren via online communicatieboodschappen. Zo zijn er Groningse bedrijven waarbij het management videoboodschappen voor de medewerkers maakt om zo de verbinding te houden.

Vergaderen Van de ene Zoom-meeting naar de volgende Teams-vergadering. We vergaderen wat af online, maar het is toch niet hetzelfde als in het echt. De wandel-bila’s zijn bij meerdere Groningse bedrijven populair, zo kan er al wandelend van alles worden besproken. Er zijn ook bedrijven waar ze de regel hebben dat een online vergadering maximaal 50 minuten duurt, zodat je daarna 10 minuten pauze hebt. Dan kan je even bijkomen en fris weer verder. Bij de gemeente Groningen zijn ze aan de slag gegaan met een hybride vergadersysteem zodat zowel thuiswerkers als mensen op locatie dezelfde vergadering kunnen bijwonen. Dit maakt het thuiswerken ook straks flexibeler.

Onderwijs De onderwijsinstellingen in Groningen moesten in het voorjaar hals over kop over op digitaal onderwijs. De plannen lagen er vaak al een tijdje, maar nu moest het opeens echt gebeuren. Het was even zoeken, maar al vrij snel vonden de opleiders methodes om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo gingen ze in overleg met elkaar over op aangepaste les- en openingstijden, het zogenoemde ‘Gronings Rooster’ om zo het OV en de wegen te ontlasten. Ook werd er geïnvesteerd in digitaal lesgeven, in middelen maar ook in de kennis van de docenten.

Zorg De zorg is natuurlijk het vitale beroep bij uitstek, hier kan weinig thuisgewerkt worden. Toch hebben de Groningse ziekenhuizen gekeken hoe ze het aantal contactmomenten niet alleen tussen patiënten maar ook onder medewerkers kunnen verlagen. Bij het Martini Ziekenhuis hebben ze de werkwijze veranderd. Veel behandelingen en consulten worden gedaan via beeldbellen. Het UMCG is ook veel bezig met het vitaal houden van de medewerkers. Door onder andere lunchwandelingen te organiseren en medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te gaan. Maar ook proberen ze te zorgen dat mensen onderling contact houden door online koffiemomenten, pubquizen en webinars te organiseren.

Niet alle werknemers kunnen thuiswerken Natuurlijk zijn er ook genoeg bedrijven waar thuiswerken helemaal geen optie is. Voor veel werkzaamheden, moet je gewoon op locatie zijn. Zo ook bij productiebedrijf Avebe. Daar deden ze er alles aan om veiligheid van de werknemers te garanderen. Zo werken ze met een app, die inzichtelijk maakt hoeveel werknemers er op de locaties zijn. En werden er vaste ploegendiensten ingesteld om het aantal verschillende contacten te beperken.