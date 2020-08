Thuiswerken wérkt: tips en hulp voor werkgevers

Nederlandse werkgevers en hun werknemers bewijzen dat thuiswerken werkt. Het is nodig en het werkt om coronabesmettingen te beperken. Nu is het de uitdaging om Nederland duurzaam bereikbaar te houden zodat het vervoer in verschillende sectoren op gang blijft. Werkgevers krijgen hulp en handvatten in de speciale thuiswerkeditie van het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit. In dit online magazine bovendien aandacht voor het Gronings Rooster met als voorbeeld de aanpak van onderwijsinstelling Noorderpoort!