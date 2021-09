Ticketverkoop gestart voor muziekconferentie No Man’s Land op 22, 23 en 24 november

Op 22, 23 en 24 november biedt EnterNoMansLand.nl een podium aan de jaarlijkse muziekconferentie. Meer dan 40 crash courses, panelgesprekken, inspiratiesessies en showcases zijn digitaal te volgen via vijf kanalen. Drie dagen lang biedt het programma interactie met artiesten, muziekprofessionals en beleidsmakers via live Q&A’s, een-op-eensessies en de chat. De eerste programmaonderdelen zijn nu te vinden op EnterNoMansLand.nl waaronder een schrijverskamp in samenwerking met CTM, crash courses die worden gegeven door Ableton en rosetta. en reportages met o.a. Niels Broos en Paul Sinha.

No Man’s Land breidt uit

De Utrechtse muziekconferentie No Man’s Land, die jaarlijks plaatsvindt in TivoliVredenburg, breidt uit. De jarenlange ambitie om kennis, netwerk en interactie samen te brengen in een digitale omgeving wordt verwezenlijkt met de lancering van EnterNoMansLand.nl. Met de toevoeging van het online muziekplatform wordt content op een duurzame manier toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Zo zijn live panelgesprekken, reportages en crashcourses terug te kijken, krijgen communities nieuwe mogelijkheden tot interactie en worden makers en acts sfeervol in beeld gebracht. Ook biedt het voor het kunstvakonderwijs een omgeving waarbinnen studenten actuele kennis kunnen opdoen en waarmee de praktijk naar binnen gehaald kan worden. Als aanjager van popcultuur en authenticiteit, draagt No Man’s Land met deze nieuwe ontwikkeling bij aan de versterking en doorstroom van veelbelovend muziektalent.

Tickets voor No Man’s Land 2021 zijn nú te koop. Ga naar www.enternomansland.nl, bestel je ticket en bekijk de eerste programmaonderdelen.

Foto: POPgroningen