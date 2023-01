GRONINGEN – Op 27 januari 2023 zullen studenten van de Academie Minerva in Groningen een hermetisch afgesloten zwarte kubus naar het monumentale pand op de Praediniussingel 59 dragen. Deze kubus zal worden opgetild naar een kleine geheime ruimte op de zolder, waar deze duizend jaar ongeopend blijft staan.

De studenten hebben de inhoud van deze Tijdcapsule geproduceerd tijdens Reverse Archaeology, een project onder leiding van de kunstenaars Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum. Ze werden gevraagd om na te denken over de beperkte levensduur van de betekenis die we aan tekens en symbolen toekennen, door een extreem langetermijnperspectief op hun eigen artistieke praktijk toe te passen.

Wat betekent het voor je artistieke schepping wanneer het buiten de reikwijdte van het heden valt? Wat gebeurt er als het door niemand wordt gezien of ervaren, omdat het voor altijd verborgen blijft? Wat als het pas eeuwen in de toekomst wordt ontdekt door een beschaving die in niets op de onze lijkt? Zal het ook maar iets begrijpen van wat we achterlaten?

Elk object dat met grote zorg in de Tijdcapsule is geplaatst, geeft een uniek, diepzinnig en soms speels antwoord op deze vragen. Samen vormen ze een boodschap van hoop aan de toekomst: de hoop dat er op een dag, over duizend jaar, nog steeds iemand is om deze te ontvangen.

Deelnemers

Aaron Healy, Catalina Pop, Edith Bootsma, Fay Staring, Fleur Peters, Jennifer Slac, Jorn van Til, Joshua van Nierop, Nina Burger, Plamen Zlatanov, Rowiet Kerver, Shara Arus, Soiia Dudchenko, Yoana Vasileva.

Foto: Google Street View